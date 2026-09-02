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Тело погибшей девушки нашли в 800 метрах от места ДТП в реке Чаре

Тело погибшей девушки нашли в 800 метрах от места ДТП в реке Чаре

max.ru/МЧС Забайкальского края Тело пропавшей девушки обнаружили волонтеры примерно в 800 метрах от места падения автомобиля в реку Чару, где произошла авария с пятью подростками.

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