Курская АЭС защищена от ударов, поэтому предпринятые ВСУ атаки на станцию изначально нацелены на другое – нагнать панку на работников и жителей города Курчатов.
ВСУ целенаправленно «кошмарят» российских атомщиков
Комментарии
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VG
Vasily Golov
Три АЭС на Украине.Трудно СВО покошмарить их.Ровенская АЭС почти у границе с Польшей.Польша выступила против вступление Украины в ЕС и НАТО.Поддать огоньку в этом споре!
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19 час.
Регина Толстоброва
Да они уже давно в НАТО. просто не признают это.
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17 час.
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