Запланированы работы по техническому обслуживанию звезды «Вечного огня» у мемориала Героям фронта и тыла

Запланированы работы по техническому обслуживанию звезды «Вечного огня» у мемориала Героям фронта и тылаПеред празднованием Дня Победы будут проведены работы по техническому обслуживанию газового оборудования и косметическому ремонту звезды «Вечного огня» у Мемориала Героям фронта и тыла.