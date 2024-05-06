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Иваново

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Запланированы работы по техническому обслуживанию звезды «Вечного огня» у мемориала Героям фронта и тыла

Запланированы работы по техническому обслуживанию звезды «Вечного огня» у мемориала Героям фронта и тыла

Запланированы работы по техническому обслуживанию звезды «Вечного огня» у мемориала Героям фронта и тылаПеред празднованием Дня Победы будут проведены работы по техническому обслуживанию газового оборудования и косметическому ремонту звезды «Вечного огня» у Мемориала Героям фронта и тыла.

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