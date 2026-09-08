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Астафьев: за сутки бойцы «Юга» поразили 36 пунктов управления БПЛА и 45 НРТК

Астафьев: за сутки бойцы «Юга» поразили 36 пунктов управления БПЛА и 45 НРТК

Военнослужащие Южной группировки войск за сутки уничтожили 53 БПЛА самолетного типа, 60 антенн связи и 36 пунктов управления БПЛА.

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