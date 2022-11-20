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Дмитрий Губерниев: «По версии Вяльбе, звезда в лыжах должна быть одна – и это она сама. Ей неинтересно, чтобы зажигались другие звезды»

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался об отсутствии телевизионных трансляций первого этапа Кубка России по лыжным гонкам в Вершине Теи.

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