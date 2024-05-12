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Захарова: «Евровидение-2024» переплюнуло любой шабаш или ритуальное святотатство

Захарова: «Евровидение-2024» переплюнуло любой шабаш или ритуальное святотатство

Песенный конкурс «Евровидение» 2024 года переплюнул любой шабаш или ритуальное святотатство. Соответствующую точку зрения выразила официальный представитель министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова.

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Комментарии
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Eduard
Евровидение конкурс молодых,неизвестных талантов,а это очередной шабаш!
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