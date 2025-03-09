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Войска России начали бои за Днепроэнергию на юге ДНР

Войска России начали бои за Днепроэнергию на юге ДНР

Российские войска начали боевые действия за село Днепроэнергия на юге ДНР. Украинские формирования оперативно укрепляют оборону за пределами села.

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