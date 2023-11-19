В Новокузнецке объявили режим ЧС

В Новокузнецке объявили режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщил глава города Сергей Кузнецов. В городе повреждено 45 объектов социальной инфраструктуры, 47 кровель многоквартирных домов и 30 автомобилей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии