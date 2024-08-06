Названы основные минусы китайских автомобилей

При правильном подходе к выбору модели и комплектации китайские автомобили могут стать достойной альтернативой другим брендам, однако необходимо учитывать минусы ставшего популярным в России автопрома, предупредил основатель российско-китайской транспортной компании RusTransChina Александр Стрельников.
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