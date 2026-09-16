Песков: Путин 16 сентября обратится к россиянам в преддверии выборов в Госдуму

Президент РФ Владимир Путин выступит с видеообращением к россиянам по случаю предстоящих выборов в Госдуму.
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Сегодняшние "выборы" в ГД - это поход в магазин Second Hand: выбрать приличное уже не возможно. Но у Second Hand есть свой потребитель - на него и расчёт продавцов либерализма.