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Газета.ру

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Песков: Путин 16 сентября обратится к россиянам в преддверии выборов в Госдуму

Песков: Путин 16 сентября обратится к россиянам в преддверии выборов в Госдуму

Президент РФ Владимир Путин выступит с видеообращением к россиянам по случаю предстоящих выборов в Госдуму.

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