😭 Львица Асада, которую привезли в Крым из Мелитополя, умерла. Названы причины «Да, львица Асада умерла.
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😭 Львица Асада, которую привезли в Крым из Мелитополя, умерла. Названы причины «Да, львица Асада умерла.