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Царьград

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Пентагон воздержался от комментариев о сбитом в Запорожье истребителе F-16

Пентагон воздержался от комментариев о сбитом в Запорожье истребителе F-16

Министерство обороны США воздержалось от комментариев по поводу сбитого истребителя-бомбардировщик Вооруженных сил Украины (ВСУ) F-16 американского производства.

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