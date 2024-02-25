Геоинженерия - все «за» и «против»

Новая западная гипотеза глобального потепления получила продолжение в передовом и уже далеко не теоретическом сегменте человеческой деятельности, направленной на изменение климата на нашей планете и получившей наименование Геоинженирия.
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