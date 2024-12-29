Воплощение мечты и финансовая стабильность: Володина назвала только три знака, которым светит фортуна в 2025 Алёна ЮрьеваВ 2025 году, по предсказаниям известного астролога Василисы Володиной, три знака зодиака — Овны, Тельцы и Близнецы — окажутся в центре внимания звёзд.
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