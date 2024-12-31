Попросила мужа нанять няню ребенку хоть на несколько часов в день. Муж против, хотя средства позволяют: «Ты сидишь в декрете, справляйся сама!»— Сыну десять месяцев, и с рождения он все время на мне, 24/7! – жалуется Диана.