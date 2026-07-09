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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Михаил Дегтярев: «Страны Европы становятся маргиналами спортивного движения. Эстонию уже лишили двух турниров, Польшу лишили, на очереди Германия»

Министр спорта РФ, глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев  заявил, что европейские страны из-за своей политизированной позиции лишаются права проведения международных соревнований.

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