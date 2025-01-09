Биткоины осужденного за крупнейшую взятку в истории экс-следователя начали передавать РФ

Приставы начали передавать РФ биткоины осужденного экс-следователя СК Тамбиева Судебные приставы начали передавать России биткоины бывшего следователя СК РФ Марата Тамбиева, осужденного по делу о рекордной взятке.
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