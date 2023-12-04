ИЗВЕСТИЯ iz
MainНовостиПолитикаАрмияСпортОбществоНаукаСтрана
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ИЗВЕСТИЯ iz

6 797 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Boris Borisov
    Я , собственно , тоже выдвигался  , но добровольно уступил . Не удобно , всё таки  , президент ....      )))Президент РФ Влад...
  • Андрей Шишинов
    И есть ещё одна особенность для машин с механикой. Ну не держите во время движения ногу НАД педалью сцепления. В случ...Автоэксперт расск...
  • Андрей Зарубкин
    Когда Тавриду передали в состав Украины, заменили всех русских руководителей на украинцев. Всю недвижимость Тавриды о...В Крыму продали и...

Борт S7 из Новосибирска из-за непогоды сел в Магадане вместо Якутска

Борт S7 из Новосибирска из-за непогоды сел в Магадане вместо Якутска

Авиарейс компании S7 с сообщением Новосибирск – Якутск утром 4 декабря не смог приземлиться в международном аэропорту «Якутск» имени Платона Ойунского, из-за чего борт перенаправили в аэропорт «Сокол» в Магадане.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх