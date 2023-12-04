Борт S7 из Новосибирска из-за непогоды сел в Магадане вместо Якутска

Авиарейс компании S7 с сообщением Новосибирск – Якутск утром 4 декабря не смог приземлиться в международном аэропорту «Якутск» имени Платона Ойунского, из-за чего борт перенаправили в аэропорт «Сокол» в Магадане.
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