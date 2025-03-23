Жители Мурино днем 23 марта сообщили об отключениях света и воды. В некоторых домах нет только электричества, в некоторых – и воды и света, сообщают жители в соцсетях.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Жители Мурино днем 23 марта сообщили об отключениях света и воды. В некоторых домах нет только электричества, в некоторых – и воды и света, сообщают жители в соцсетях.