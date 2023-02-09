Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

98 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Светлана Трофимова
    Сербы- братья!Сербские болельщи...
  • Mikhail Stepanov
    А что, американской сборной, сидящей на наркотиках оскорбительна статья про российскую фигуристку?!«Это откровенное ...
  • Василий
    Как жаль, что навсегда ушел такой знаменитый человек - скорбим и очень сильно !!!Валентина Матвиен...

Панарин сделал передачу в матче с «Ванкувером». У него 53 очка в 51 игре

Панарин сделал передачу в матче с «Ванкувером». У него 53 очка в 51 игре

Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин сделал голевую передачу в матче с «Ванкувером» (4:3). Россиянин набрал очки (0+3) во второй игре чемпионата НХЛ подряд.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх