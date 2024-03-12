В Пензе водитель рассказал об «аномальной» улице, где постоянно случаются ДТП

Жители Пензы обеспокоены «аномальной» улицей, где происходят частые ДТП. Речь идет об участке дороги на улице Аустрина, где аварии происходят почти каждый день, а пешеходов сбивают практически ежемесячно.
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