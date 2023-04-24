Аргументы недели

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  • Navigator56R ВладиМир
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Боррель: Евросоюз пока не готов представить 11-й пакет санкций против России и не знает, будет ли в него включен Росатом

Боррель: Евросоюз пока не готов представить 11-й пакет санкций против России и не знает, будет ли в него включен Росатом

Европейский союз пока не готов объявить 11-й пакет ограничительных мер в отношении Москвы и не знает, будет ли в него включен Росатом.

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