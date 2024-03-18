Гол Наместникова помог «Виннипегу» разгромить «Коламбус»

«Виннипег» в выездном матче забросил шесть шайб в ворота «Коламбуса». В ночь на 18 марта в Виннипеге прошёл матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором местный «Виннипег Джетс» принимал «Коламбус Блю Джекетс».
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