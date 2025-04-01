Путешественник Фёдор​ Конюхов идёт на очередной рекорд под флагом ОАЭ

Российский путешественник Фёдор Конюхов отправился в 200-дневное путешествие в одиночку и уже пересёк экватор маршрута между мысом Горн (Южная Америка) и мысом Леувин (Австралия) на океанической гребной лодке, построенной компанией Segrex Development в Эмиратах, .