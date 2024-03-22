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Россияне бросились покупать тесты на беременность

Россияне бросились покупать тесты на беременность

«Ведомости»: россияне потратили рекордные ₽ 612 млн на тесты на беременность За первые десять недель 2024 года россияне потратили 612 миллионов рублей на покупку тестов для определения беременности, что стало рекордом за последние пять лет.

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