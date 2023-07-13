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Иноагент Галкин* обозвал российского дипломата

Иноагент Галкин* обозвал российского дипломата

Иноагент Галкин* продолжает издеваться над Россией и соотечественниками на своих концертах в Европе и на Западе.

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Комментарии
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Людмила Абрамова
Галкин совсем мозг потерял
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9 час.
Г
Гость
Если кого и можно назвать идиотом, то это только Галкина . Это недоразумение  даже ногтя не стоит Небензи,
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5 час.
ДЗ
Денис Замилов
Вот уж точно эта гнида недостойна даже имя Василия Александровича произносить. Но если это существо не будет произносить громких имен его вообще замечать перестанут
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42 сек.

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