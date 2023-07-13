Иноагент Галкин* обозвал российского дипломата

Если кого и можно назвать идиотом, то это только Галкина . Это недоразумение даже ногтя не стоит Небензи,

ДЗ

Денис Замилов

Вот уж точно эта гнида недостойна даже имя Василия Александровича произносить. Но если это существо не будет произносить громких имен его вообще замечать перестанут