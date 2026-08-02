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Противник выбит за реку Плотва - ВС РФ близки к созданию котла на Харьковщине

Противник выбит за реку Плотва - ВС РФ близки к созданию котла на Харьковщине

Всё идёт к полному окружению группировки противника на северо-востоке Харьковской области. Российские войска наступают с двух направлений, и оба вектора ведут в район узла логистики и обороны ВСУ в Приколотном.

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