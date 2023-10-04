У Николая Баскова родился сын: «Я безгранично счастлив»

Публика всегда задавалась вопросом о том, что же происходит в личной жизни Николая Баскова. Нашел ли он свою любовь? Завел ли детей? Многие поклонники даже не знают о том, что у исполнителя был опыт семейной жизни, в которой даже родился ребенок, но несмотря на появление наследника, его можно назвать горьким.