Хабек призвал Китай прекратить "экспорт" товаров двойного назначения в РФ

Global Look Press/Xiao Benxiang/XinHua Вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек во время визита в Китай призвал Пекин отказаться от якобы осуществляемого экспорта в Россию товаров двойного назначения.
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