Карякин: гроссмейстер Дуда должен быть наказан за отказ пожать руку Хисматуллину

Российский гроссмейстер Сергей Карякин призвал Международную федерацию шахмат (FIDE) наказать польского гроссмейстера Яна-Кшиштофа Дуду за отказ пожать руку россиянину Денису Хисматуллину на чемпионате мира по быстрым шахматам, передает "Матч ТВ".
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