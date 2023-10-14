Критика конспирологии справедлива в тех случаях, когда теории о мощных тайных факторах происходящего выдвигаются без каких-либо оснований.
Вы правда верите, что израильская разведка проспала нападение «ХАМАСа»?
Комментарии
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mullonen
С 9/11 у США аналогично. Нужен предлог, а если его нет - организуем сами. Как Гитлеру для начала войны с Польшей.
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8 час.
Борис Виленский
Если Израиль и вправду это спровоцировал, то это самое глупое, что он делал за всё время своего существования. И зря они надеются на США - у этих давняя традиция кидать своих союзников.
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6 час.
Секушин Леонид
Спровоцировать долго готовившуюся операцию с тысячами ракет - нет. Проспать - да. Не придать внимания - да. Это ведь не первые обстрелы территории Израиля большим количеством ракет. В ответ обычно следовали бомбардировки территории Газы. И -всё. Но в этот раз всё пошло не так. Звериная жестокость по отношению к мирному населению и военнопленным, тут же выкладываемая в сеть самими боевиками, говорит о том, что кукловоды - а это не палестинцы заранее просчитали реакцию Израиля на такие действия. И теперь у израильского руководства просто нет другого выхода, чем идти до конца, т. е. полного уничтожения ХАМАС. Хотя, думаю, они понимают, что это просто невозможно. Цель - такая же, как у нас на Донбассе - не давать боевикам обстреливать и убивать мирных граждан. Но закулисье, в ответ, а это, скорее всего, Иран будет пытаться уничтожить Израиль пока чужими руками. Мирные инициативы Эрдогана ничего не стоят - он сам без приглашения находится в Сирии под предлогом обеспечения безопасности Турции и долбит курдов, не предоставляя им ни автономии, ни, тем более, государственности. Чем всё это закончится - один Бог знает.
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4 час.
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