Двое челябинцев, угрожая ножом, украли у пенсионерки золотые украшения

Полиция Челябинска задержала двух мужчин, подозреваемых в разбойном нападении на пожилую женщину. Злоумышленники угрожали 87-летней женщине ножом и похитили у нее золотые украшения и денежные средства, сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.
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