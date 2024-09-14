Двое челябинцев, угрожая ножом, украли у пенсионерки золотые украшения

Полиция Челябинска задержала двух мужчин, подозреваемых в разбойном нападении на пожилую женщину. Злоумышленники угрожали 87-летней женщине ножом и похитили у нее золотые украшения и денежные средства, сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.