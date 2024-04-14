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Турнир претенденток. 9-й тур. Конеру сыграет с Лагно, Музычук против Горячкиной, другие партии

Турнир претенденток Торонто, Канада 9-й тур Начало партий – 21.30 по московскому времени.  Лэй Тинцзе (Китай) – Нургюл Салимова (Болгария)  Хампи Конеру (Индия) – Екатерина Лагно (Россия) Рамешбабу Вайшали (Индия) – Тань Чжунъи (Китай) Анна Музычук (Украина) – Александра Горячкина (Россия)  Турнирное положение: Горячкина, Лэй Тинцзе, Тань Чжунъи – по 5, Лагно – 4,5, Салимова, Конеру – по 3,5, Музычук – 4, Вайшали – 2,5.

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