Турнир претенденток. 9-й тур. Конеру сыграет с Лагно, Музычук против Горячкиной, другие партии

Турнир претенденток Торонто, Канада 9-й тур Начало партий – 21.30 по московскому времени. Лэй Тинцзе (Китай) – Нургюл Салимова (Болгария) Хампи Конеру (Индия) – Екатерина Лагно (Россия) Рамешбабу Вайшали (Индия) – Тань Чжунъи (Китай) Анна Музычук (Украина) – Александра Горячкина (Россия) Турнирное положение: Горячкина, Лэй Тинцзе, Тань Чжунъи – по 5, Лагно – 4,5, Салимова, Конеру – по 3,5, Музычук – 4, Вайшали – 2,5.
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