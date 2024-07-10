Проблемы с западными системами ПВО на вооружении ВСУ: что об этом говорит Верховная рада

По заявлению зампредседателя комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Марьяны Безуглой, некоторые западные системы ПВО, принадлежащие Вооруженным силам Украины, вышли из строя из-за проблем с ремонтом на территории страны.