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Проблемы с западными системами ПВО на вооружении ВСУ: что об этом говорит Верховная рада

Проблемы с западными системами ПВО на вооружении ВСУ: что об этом говорит Верховная рада

По заявлению зампредседателя комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Марьяны Безуглой, некоторые западные системы ПВО, принадлежащие Вооруженным силам Украины, вышли из строя из-за проблем с ремонтом на территории страны.

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