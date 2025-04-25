Solar Orbiter получил самый детальный в истории широкоугольный портрет Солнца

Самый детальный в истории широкоугольный портрет Солнца, который создан на основе изображений, полученных зондом Solar Orbiter / © ESA Solar Orbiter получил изображения 9 марта 2025 года, когда находился на расстоянии 77 миллионов километров от нашей звезды.
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