15 тысяч тонн почты перевезли на машинах в Нижегородской области в 2023 году

День российской почты отмечают в России во второе воскресенье июля. Сегодня на предприятиях «Почта России» по всей стране трудятся более 300 тысяч работников, а всего открыто порядка 38 тысяч отделений, сообщает Нижегородстат.
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