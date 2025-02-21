Mercedes-Benz уже тестирует электромобиль с твердотельными батареями, обеспечива...

Mercedes-Benz уже тестирует электромобиль с твердотельными батареями, обеспечивающими запас хода около 1000 кмМногие автопроизводители сосредоточены на совершенствовании технологий хранения электроэнергии, необходимой для работы электромобилей, Mercedes-Benz не является исключением.
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