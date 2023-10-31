Слышу цель: дрон найдет потерявшихся в лесу людей по крику

Российские математики разрабатывают новый метод поиска потерявшихся в лесу людей. Задачу по обнаружению человека в массиве с густой листвой они возложили на группу дронов, каждому из которых прямо в воздухе можно менять полетное задание.
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