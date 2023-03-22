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Эксперты оценили вклад сотрудников Московского НПЗ в озеленение Москвы

Эксперты оценили вклад сотрудников Московского НПЗ в озеленение Москвы

Председатель Московского городского отделения Всероссийского общества охраны природы, исполнительный директор Российского экологического движения Элмурод Расулмухамедов отметил, что сотрудники МНПЗ делают большой вклад в городскую среду столицы.

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