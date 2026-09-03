«Проглотили подрыв и получили дорогой газ». Что стоит за заявлением Лаврова на ВЭФ

Лавров оценил европейскую реакцию Глава МИД России Сергей Лавров на Восточном экономическом форуме вновь поднял тему подрыва «Северных потоков».
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