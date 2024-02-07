Как правильно реагировать на визит Карлсона

А мы сегодня пойдём против восторженного большинства. Нам это не впервой - например, когда вся укропия восторженно скакала на майданах, мы, добрые русские люди, мрачно предупреждали, что добром эти поскакушки не кончатся, да.
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