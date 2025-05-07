В Роскачестве дали советы по поддержанию сбалансированного питания в праздники

В майские праздники многие меняют привычный рацион, включая в него не самые полезные продукты. Председатель экспертного совета Роскачества по развитию рынка функционального питания, кандидат биологических наук Виктория Долгих рассказала «Известиям», как сохранить баланс в питании и при этом не сильно себя ограничивать.