В Роскачестве дали советы по поддержанию сбалансированного питания в праздники

В майские праздники многие меняют привычный рацион, включая в него не самые полезные продукты. Председатель экспертного совета Роскачества по развитию рынка функционального питания, кандидат биологических наук Виктория Долгих рассказала «Известиям», как сохранить баланс в питании и при этом не сильно себя ограничивать.
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