В Кремле поставили жирную точку в вопросе мирных переговоров с Украиной

Официальный представитель Кремля назвал причину и виновников, мешающих реализации диалогаИнформагентство РИА Новости в ходе беседы с пресс-секретарём президента России Дмитрием Песковым узнало о позиции Москвы по мирным переговорам с Киевом.
Официальный представитель Кремля назвал причину и виновников, мешающих реализации диалогаИнформагентство РИА Новости в ходе беседы с пресс-секретарём президента России Дмитрием Песковым узнало о позиции Москвы по мирным переговорам с Киевом.
Свежие комментарии