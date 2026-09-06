До 23 часов ожидания: в аэропортах Юга России застряли десятки рейсов

Более 70 рейсов выбились из расписания в аэропортах южных регионов России утром 6 сентября. Самая сложная ситуация сложилась в Сочи, следует из данных онлайн-табло воздушных гаваней на 08:30 мск.
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