Ответ сомневающимся: в России за коррупцию посадили сына замминистра МВД России и задержали ещё одного регионального министра

У министров подросли дети, и надо же, тоже взяткодаватели и взяткополучатели. Это на генном уровне передаётся или как)))?

ИН

Ирина Некрасова

Народ нельзя упрекать в том, что он "сомневающийся". Слишком долго процветали в России коррупция, взяточничество, кумовство и царила безнаказанность за преступления властьимущих. Немудрено, что люди не верят в добрые долгожданные перемены. Поэтому о наказании преступников нужно людей обязательно извещать буквально из каждого утюга! Глядишь, и появится у народа вера в справедливость.