ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

46 123 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Надежда
    Многие сбежали, но довольно много либерды осталось и затаилось. А латентные ждуны опаснее тех, кто открыто себя обозн...Как санкции проре...
  • Аким Воземчук
    Либералы и отщепенцы разные понятия.СВО уже отбила свое ликвидировав гнусную прослойку Российского общества.Ну и высв...Как санкции проре...
  • Евгений МакЛауд
    пидорас пидораса не обидит. там сидят уёбки которых никто не выбирал, а получили кормушку по партийным спискам. ПЕДРО...Очередная инициат...

Ответ сомневающимся: в России за коррупцию посадили сына замминистра МВД России и задержали ещё одного регионального министра

Ответ сомневающимся: в России за коррупцию посадили сына замминистра МВД России и задержали ещё одного регионального министра

Об этом не говорят Можно назвать это неким ответом российской правоохранительной и судебной системы сомневающимся - которых здесь в комментариях оказалось достаточно - в её способности сажать высокопоставленных чиновников и их ближайших родственников.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
vagas Karlito
Диктат партии сменил диктат чиновников!) Но похоже это понимают и   скоро  могут статься перемены!))
Ответить
5 час.
Людмила Свириденко
У министров подросли дети, и надо же, тоже взяткодаватели и взяткополучатели. Это на генном уровне передаётся или как)))?
Ответить
4 час.
ИН
Ирина Некрасова
Народ нельзя упрекать в том, что он &quot;сомневающийся&quot;. Слишком долго процветали в России коррупция, взяточничество, кумовство и царила безнаказанность за преступления властьимущих. Немудрено, что люди не верят в добрые долгожданные перемены. Поэтому о наказании преступников нужно людей обязательно извещать буквально из каждого утюга! Глядишь, и появится у народа вера в справедливость.
Ответить
2 час.

Картина дня

наверх