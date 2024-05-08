Об этом не говорят Можно назвать это неким ответом российской правоохранительной и судебной системы сомневающимся - которых здесь в комментариях оказалось достаточно - в её способности сажать высокопоставленных чиновников и их ближайших родственников.
Ответ сомневающимся: в России за коррупцию посадили сына замминистра МВД России и задержали ещё одного регионального министра
Комментарии
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vagas Karlito
Диктат партии сменил диктат чиновников!) Но похоже это понимают и скоро могут статься перемены!))
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5 час.
Людмила Свириденко
У министров подросли дети, и надо же, тоже взяткодаватели и взяткополучатели. Это на генном уровне передаётся или как)))?
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4 час.
ИН
Ирина Некрасова
Народ нельзя упрекать в том, что он "сомневающийся". Слишком долго процветали в России коррупция, взяточничество, кумовство и царила безнаказанность за преступления властьимущих. Немудрено, что люди не верят в добрые долгожданные перемены. Поэтому о наказании преступников нужно людей обязательно извещать буквально из каждого утюга! Глядишь, и появится у народа вера в справедливость.
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2 час.
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