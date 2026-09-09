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Склад с пластиковой продукцией загорелся на площади 1,8 тыс. кв. м в Щелкове

Склад с пластиковой продукцией загорелся на площади 1,8 тыс. кв. м в Щелкове

В подмосковном Щелкове загорелся склад площадью 1,8 тысячи квадратных метров, где хранилась пластиковая продукция.

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