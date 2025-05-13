В Курской области расследуют загрязнение реки Сейм и гибель рыбы

В связи с появлением в социальных сетях тревожных сообщений о сбросе нечистот в реку Сейм в Курском районе и гибели рыбы в Курчатовском районе врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил о принятии мер для выяснения обстоятельств произошедшего.
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