В Курской области расследуют загрязнение реки Сейм и гибель рыбы

В связи с появлением в социальных сетях тревожных сообщений о сбросе нечистот в реку Сейм в Курском районе и гибели рыбы в Курчатовском районе врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил о принятии мер для выяснения обстоятельств произошедшего.