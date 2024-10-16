Водитель автобуса в Калуге предстанет перед судом за наезд на пешехода

Прокуратура города Калуги утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 44-летнего водителя автобуса, который в мае 2024 года сбил 43-летнего мужчину на пешеходном переходеПрокуратура города Калуги утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 44-летнего водителя автобуса, который в мае 2024 года сбил 43-летнего мужчину на пешеходном переходе.
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