Минпросвещения: около 150 школ Донбасса и Новороссии работают дистанционно

Около 150 школ в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях по соображениям безопасности проводят обучение в дистанционном режиме.
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