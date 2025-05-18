Профессиональная деформация: как она влияет на нашу жизнь?

Профессиональная деформация, или профдеформация, представляет собой специфический вид когнитивного искажения, возникающего в результате продолжительного воздействия профессиональной деятельности на сознание и восприятие человека.
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